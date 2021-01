Lazio, Tare: "Stiamo cercando di rafforzare la rosa. I tifosi hanno fatto un bel gesto"

"Il derby non si gioca, si vince". Con questa frase ai micorfoni di Sky Sport, Igli Tare ha infuocato gli ultimi minuti prima del derby contro la Roma, Il DS laziale ha poi proseguito: "In un anno non è successo, tutto è nuovo. E' ancora presto. Siamo ancora in ritardo, ma tutto è ancora recuperabile. Io sono nella prima squadra della Capitale e sono molto contento e felice di rappresentarla. Chi ruberei alla Roma? Mi concentro sui miei, li preferisco tutta la vita. Loro rimangono una buona squadra".

TIAGO PINTO - "Tiago Pinto è un grande conoscitore del calcio europeo, ha fatto un buon lavoro al Benfica. La Roma ha fatto un grande acquisto. ".

MERCATO - "Più che ringiovanimento della rosa, stiamo cercando di rafforzarla. I giovani fanno parte di questo percorso. Kamenovic è un acquisto per la prossima stagione e può ricoprire vari ruoli in difesa, ha grandi doti".

TIFOSI - "I tifosi ci sono sempre stati vicini, il loro apporto è stato un bel gesto e va accettato questo comportamento perché stanno soffrendo da tanto".

LULIC - "Lui ha avuto un anno molto difficile, il suo rientro è stato valutato molto bene. Doveva rientrare ad ottobre ma ha avuto qualche ricaduta. Ci teniamo perché rimane il capitano di questa squadra"

STRESS DERBY - "Tutti quanti cerchiamo di sostenerci a vicenda in questo tipo di partite. C'è tanta tensione. Premio derby? Non penso che in queste circostanze servano".