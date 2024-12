Lazio | Tegola Vecino: ecco quando potrebbe tornare in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Fuori circa due mesi, ora c'è anche la conferma. La Lazio ha fatto chiarezza sull'infortunio rimediato da Vecino, "ufficializzando" la lesione. Poi, come anticipato, è arrivato il messaggio social del calciatore, che ha condiviso con i tifosi l'amarezza di rimanere ancora ai box. Baroni dovrà far a meno di una pedina importantissima a centrocampo per una lunga serie di partite. L'uruguaiano, fuori dallo stiramento rimediato lo scorso 28 novembre contro il Ludogorets, non potrà prendere parte alle prossime gare contro Lecce, Atalanta, Roma, Como, Verona, Real Sociedad, Fiorentina, Braga, Cagliari, Inter e Monza. Come riporta il Corriere dello Sport, al momento la migliore delle ipotesi lo vedrebbe puntare alla sfida contro il Napoli di metà febbraio ma, ovviamente, le sue condizioni verranno monitorate e valutate di volte in volta. Quel che è certo è che sarà un'assenza pesante la sua. L'allenatore aveva dimostrato con i fatti (e soprattutto con le scelte di formazione) di puntare forte sull'ex Inter che, con la sua duttilità, gli permetteva di cambiare modulo anche a partita in corso, switchando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Per i prossimi due mesi dovrà trovare delle soluzioni alternative.

