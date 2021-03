Lazio - Torino, domani la sentenza della Corte Sportiva d'Appello

LAZIO-TORINO, ORA IL 2° GRADO - "Discuteremo lunedì, la società vuole il 3-0 a tavolino", così l'avvocato Gentile, legale della Lazio, ha ribadito la volontà del club di proseguire con il ricorso per quanto riguarda il rinvio della partita contro il Torino. Domani è il giorno, dopo che venerdì scorso si è pronunciato il Tribunale Federale sul caso tamponi, decidendo per 7 mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini e 150 mila euro di multa alla Lazio, lunedì 29 si attende la decisione della Corte Sportiva d'Appello. La Lazio continua a richiedere il 3-0 a tavolino, non ha accettato il rinvio da parte della Lega che, di fatto, permetterà ai granata (bloccati dall'Asl per i casi Covid) di rigiocare la gara. Vedremo si ci saranno novità nella sentenza.

