Lazio-Torino, Felipe Anderson: “Abbiamo lavorato per portare a casa il risultato”

Il posticipo del sabato sera della 33esima giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Torino. Nel pre partita del match, direttamente dalla pancia dello Stadio Olimpico, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo lavorato tanto in questa settimana per trovare l’approccio giusto alla partita. Siamo consapevoli della forza del Torino, ma anche noi abbiamo disputato delle buone gare nelle ultime uscite. Dobbiamo entrare in campo con l’idea di non sbagliare niente e portare a casa il risultato.Solitamente non guardo molto i numeri, ma il dato di gol ed assist contro i granata è positivo. Mi auguro di aiutare la squadra, l’importante è vincere. Ringrazio tutti i tifosi per gli auguri di buon compleanno, il vostro affetto per me è fondamentale”.