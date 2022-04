Lazio-Torino, le probabili formazioni: un solo dubbio in difesa

Dopo la convincente vittoria sul campo del Genoa, la Lazio torna in campo sabato sera stavolta contro il Torino. Il match tra biancocelesti e granata valido per la 33esima giornata di Serie A è in programma alle 20:45 sotto i riflettori dello Stadio Olimpico di Roma. Sarri studia in settimana la migliore formazione per affrontare Juric, reduce dal pareggio interno con il Milan. Un solo dubbio in difesa che riguarda il ballottaggio Patric-Luiz Felipe con lo spagnolo che sembra leggermente in vantaggio. Trio di centrocampo confermatissimo, mentre in attacco spazio a Felipe Anderson e Zaccagni alle spalle di Immobile. Più indietro Pedro che sta facendo i conti con un affaticamento al polpaccio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Basic, Moro, Romero, Crespi, Cabral. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pobega, Belotti. All.: Juric