Lazio, tra esuberi e invisibili: Inzaghi ora ha bisogno di tutti

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Simone Inzaghi continua a sognare. Dieci vittorie consecutive hanno fatto schizzare i biancocelesti al terzo posto in classifica a sei punti dalla Juventus e a quattro dall'Inter con una gara in meno ancora da giocare. Vincendo il recupero con il Verona, Lulic e compagni potrebbero schizzare a -3 e a -1 e dare fastidio alle prime due della classe. I capitolini hanno dimostrato sicurezza e forza soprattutto mentale, ma sono tanti gli sforzi svolti finora dalla squadra. Il mister piacentino sarà costretto ad ampliare le proprie scelte e a chiamare in causa giocatori che finora hanno trovato meno spazio. Per volare e sognare in grande l'allenatore biancoceleste avrà bisogno di tutti anche di quelli che sembravano ormai ai margini e che invece potrebbero fare la differenza Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, finora le "seconde linee" non hanno deluso Inzaghi. Berisha, chiamato in causa sabato contro il Napoli, è stato fondamentale in occasione del gol di Immobile. Il suo pressing su Hysaj non ha permesso a Ospina il rinvio semplice costringendolo al tentativo di dribbling che ha portato al gol di Ciro. Prima di lui erano stati protagonisti Lukaku e Jony, autori degli assist decisivi contro Fiorentina e Cagliari. Non va dimenticato poi Caicedo, autentico talismano dei minuti finali e asso nella manica del mister. Cataldi e Parolo vanno considerati dei titolari aggiunti, così come Patric. Con lo spagnolo in campo la Lazio ha sempre vinto. La stagione è ancora lunga e, qualora non dovessero arrivare rinforzi dal calciomercato invernale, Inzaghi dovrà fare di necessità virtù. Andre Anderson e Adekanye potrebbero essere i prossimi in rampa di lancio, sta a loro farsi trovare pronti.

