Lazio, un membro dello staff positivo al covid: il comunicato della società

"La S.S. Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati". L'assenza di Simone Inzaghi restringe il campo. Il tecnico era l'unico assente oggi durante l'allenamento e non ha preso parte nemmeno alla festa in onore di Stefan Radu. La conferma della positività è poi arrivata dalla moglie Gaia tramite social. Così come successo con gli altri tesserati, però, la società ha tenuto segreto il nome del tesserato. A questo punto Inzaghi non seguirà la squadra a Verona per la trasferta in programma domenica.

Pubblicato il 07/04