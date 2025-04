Lazio, una stagione in aereo: nessuno in Italia ha viaggiato più di te

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha abbandonato l'Europa League con l'amarezza di una dolorosa sconfitta ai calci di rigore contro il Bodo/Glimt e la consapevolezza di aver avuto per più minuti in mano il sogno di poter raggiungere una storica semifinale contro il Tottenham. Un nulla di fatto che, però, non cancella il cammino della squadra di Baroni, il primo posto nel girone, i sacrifici e gli sforzi, oltre ai tantissimi viaggi che in qualche modo hanno anche condizionato una stagione, favorendo stanchezza e poca lucidità.

A parlare, a tal riguardo, sono in effetti i numeri pubblicati sui propri canali social dal noto portale Transfermarkt. Stilando una classifica delle italiane impegnate in Europa (dalla Champions alla Conference, passando appunto anche per l'Europa League) che hanno viaggiato di più al primo posto risiede proprio la Lazio di Baroni con ben 24.118 chilometri percorsi e con un netto distacco dalla Roma, seconda con 17.401 chilometri. A chiudere il podio è la Fiorentina con 13.853. A contribuire è stato sicuramente anche il viaggio in Norvegia, decisivo nel mancato passaggio del turno dei biancocelesti. Chiude, invece, il Milan che ha percorso 'solo' 7.646 chilometri.

