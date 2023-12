Lazio, Vecino reintegrato e convocato: ecco cosa è successo

Fonte: Alessandro ZappullaAntoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

Matias Vecino torna a disposizione di Maurizio Sarri. Una notizia importante in un momento in cui la Lazio deve fare i conti con impegni ravvicinati e un'infermeria affollata. Il numero 5 è stato convocato per la sfida contro il Verona in programma sabato al Bentegodi. L'ex Inter era stato escluso nel match contro il Genoa per motivi disciplinari. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi tutta la vicenda con alcuni atteggiamenti del giocatore che non erano piaciuti alla società che aveva scelto la linea dura, mettendolo di fatto ai margini ed escludendolo dalla partita di Coppa Italia. La storia Instagram e le mancate scuse avevano prolungato la sua assenza. Da una punizione breve si è rischiata un'assenza ben più lunga, ma oggi c'è stata la svolta.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore si sarebbe scusato per quanto accaduto nei giorni scorsi. La società ha accettato il passo in avanti fatto dal calciatore che è stato prontamente reinserito in gruppo e convocato per il match del Bentegodi. Un recupero importante per la Lazio e per la squadra, ma soprattutto un segnale per provare a ripartire insieme e risalire la classifica in campionato.

