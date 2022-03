Lazio - Venezia, nel ricordo di Wilson: tutte le iniziative del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Venezia sarà la partita del ricordo di Pino Wilson. Due giorni fa c'è stato l'ultimo saluto al capitano, che ora riposa insieme a Tommaso Maestrelli e Giorgio Chinaglia, con la chiesa del Cristo Re piena di gente: lunedì all'Olimpico è in programma una serata toccante, in memoria di una bandiera della storia biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la società inviterà i campioni d'Italia del 1974 allo stadio, da Giancarlo Oddi a Gigi Martini, passando per Vincenzo D'Amico (di ritorno da Madeira) e Franco Tripodi. In tribuna sarà presente anche la famiglia Wilson, con la compagna Daniela e i figli James e Gilda. Dopo il volo di Olympia sui maxischermi verrà proiettato un filmato dedicato al capitano e poi, prima del fischio d'inizio, ci sarà il minuto di silenzio. I giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio, Immobile indosserà la fascia da capitano rossa che ha sempre caratterizzato la figura di Pino. Saranno emozioni forti, nel ricordo di un gigante della storia della Lazio.

BIGLIETTI - Partita la vendita dei biglietti per Lazio - Venezia, sempre secondo la rassegna stampa di Radiosei il dato a ieri pomeriggio parla di 10 mila tagliandi già venduti. Nei porssimi giorni è attesa l'impennata e, considerando che si gioca di lunedì, c'è tutto il fine settimana a disposizione dei tifosi biancocelesti.