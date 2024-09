Lazio - Verona, Baroni in conferenza stampa: data e orario

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno al ritorno in campo della Lazio, che lunedì sera in posticipo affronterà il Verona di Zanetti. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni presenterà la partita in conferenza stampa a Formello domani, domenica 15 settembre, alle ore 15:30. Questo il comunicato della società: "Il tecnico biancoceleste Marco Baroni interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Hellas Verona domani, domenica 15 settembre, alle ore 15:30 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e su Lazio Style Radio, 89.3 FM".