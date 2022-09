Lazio - Verona, probabili formazioni: la scelta di Sarri su Marcos Antonio

Un esordio da incorniciare quello della Lazio che ha battuto il Feyenoord imponendosi per 4-2 grazie alle reti di Luis...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SUBITO LA RIPRESA: LE CONDIZIONI DI PEDRO FORMELLO - Ripresa pomeridiana, per la Lazio qualche ora in più per mettere da parte la stanchezza della sfida con il Feyenoord e cominciare a preparare la prossima di campionato con il Verona. La seduta di oggi, naturalmente, ha viaggiato a due... FORMELLO - Ripresa pomeridiana, per la Lazio qualche ora in più per mettere da parte la stanchezza della sfida con il Feyenoord e cominciare a preparare la prossima di campionato con il Verona. La seduta di oggi, naturalmente, ha viaggiato a due... WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, FELIPE ANDERSON: "CI MANCA CONTINUITÀ, MA..." "Siamo contenti per la vittoria perché dietro c'è il lavoro duro". Così Felipe Anderson in mixed zone ha confermato la sua felicità per i tre punti guadagnati alla prima partita stagionale di Europa League. Il brasiliano, autore del... "Siamo contenti per la vittoria perché dietro c'è il lavoro duro". Così Felipe Anderson in mixed zone ha confermato la sua felicità per i tre punti guadagnati alla prima partita stagionale di Europa League. Il brasiliano, autore del... VOCI DI MERCATO LAZIO, MILINKOVIC VA BLINDATO: INGAGGIO RITOCCATO E CLAUSOLA, MA KEZMAN NON È CONVINTO Le 20.01 di ieri hanno significato due cose, il termine del calciomercato e la conseguente consapevolezza che, per fortuna, Sergej Milinkovic-Savic continuerà a vestire la maglia della sua Lazio. Lotito se l'è tenuto stretto, valutando le offerte arrivate,... Le 20.01 di ieri hanno significato due cose, il termine del calciomercato e la conseguente consapevolezza che, per fortuna, Sergej Milinkovic-Savic continuerà a vestire la maglia della sua Lazio. Lotito se l'è tenuto stretto, valutando le offerte arrivate,...