Lazio, vertice tra Fabiani e Baroni: si studiano gli innesti per gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

RASSEGNA STAMPA - Arrivati alla sosta al primo posto in Europa League e a -1 dalla vetta in Serie A, si può dire che la Lazio abbia invertito i pronostici dell'estate. Sono state premiate le scelte della società sul mercato e il lavoro del nuovo tecnico. Adesso è il momento di perfezionare l'opera e lo si può fare aiutando squadra e allenatore intervenendo sul mercato a gennaio. Andrà rinforzato il centrocampo, rimasto incompiuto dopo la partenza di Cataldi: Dele-Bashiru viene utilizzato solo in coppa, Castrovilli è nuovamente fermo, due dei tre titolari di Monza vengono chiamati in Nazionale e non hanno modo di rifiatare.

Come riporta il Corriere dello Sport, a breve ci sarà un incontro tra Fabiani e Baroni per tracciare le linee guida di quello che sarà il calciomercato di gennaio. Se il tecnico continuerà ad alternare 4-2-3-1 e 4-3-3 servirà almeno un altro mediano o una mezzala, ma la Lazio ha tutti i posti o ver delle liste campionato e UEFA occupati. Ciò significa che servirà tagliare fuori qualcuno o tesserare un under 22, o, chissà, magari un calciatore cresciuto nel settore giovanile, come Folorunsho. Il quotidiano riporta anche l'interesse per Valentin Atangana del Reims, 19enne e Under 20 francese, con una valutazione sotto i 10 milioni di euro.