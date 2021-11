Lazio, Wilson: "Sarri deve insistere. Mercato? Difensore essenziale"

Momento difficile della stagione della Lazio, soprattutto in campionato. Le due sconfitte contro Juventus e Napoli hanno allontanato i biancocelesti dalla zona Champions e la squadra è ora chiamata a reagire subito giovedì in casa contro l'Udinese. Del momento della squadra di Sarri e anche di calciomercato ha parlato Pino Wilson, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

NAPOLI - "Contro il Napoli era l'occasione giusta per dare continuità al percorso fatto finora, invece puntualmente dopo una serie di partite giocate bene esce fuori una sconfitta, così come accaduto con la Juve. Manca la consapevolezza di dover fare un altro gioco rispetto a prima. A volte sembra che sia stato assimilato, a volte meno. Quand'è così sono dolori, poi incontri la squadra prima in classifica nella serata della commemorazione di Maradona in cui anche lo stadio ha dato il suo apporto e il risultato viene da sé. Mettici pure che hanno una rosa fortissima perché i giocatori assenti per infortunio sono stati sostituiti degnamente".

IL GIOCO DI SARRI - "Se devi insistere sul nuovo modulo devi mettere in bilancio delle sconfitte. Dopo 4-5 mesi c'è solo un timido accenno dei dettami calcistici di Sarri. Se tutti quanti ci credono, allenatore e giocatori, bisogna continuare su questa strada. Non penso sia un fatto fisico perché siamo alla 14ª giornata, se siamo stanchi ora figuriamoci a marzo o aprile. Bisogna proseguire su questa strada sperando nell'assimilazione di quello che vuole Sarri".

OBIETTIVO CHAMPIONS - "Ho sempre posto il risultato davanti al bel gioco, anche se a volte sono cose consequenziali. Se non dovesse arrivare il bel gioco intanto mi prendo il risultato, poi vediamo più avanti. Noi alterniamo belle prestazioni ad altre negative. Siamo lontani dalla zona Champions, è essenziale non perdere altri punti. È un campionato strano, abbiamo ancora delle possibilità e non bisogna perdere le occasioni di fare punti a partire da giovedì".

MERCATO - "Il difensore è essenziale. Poi questa è una squadra Immobile dipendente, qualche cosa dovrà muoversi sul mercato. Se non dovesse esserci possibilità bisogna sperare che i titolari considerati inamovibili non si facciano mai male".

Infine, l'invito a tutti i tifosi della Lazio: "Rinnovo a tutti l’invito per questa sera alle 20:30 su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre. Parleremo di tutto questo ma soprattutto di Lazio".

