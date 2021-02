Lazio Women, dal doppio lavoro al gol decisivo nel derby: ecco chi è Virginia Di Giammarino

Ha deciso, con il suo gol, il derby capitolino tra Lazio Women e Roma Calcio Femminile regalando la prima vittoria a Carolina Morace nella sua nuova avventura biancoceleste, ma chi è Virginia Di Giammarino? La centrocampista originaria di Ostia classe '99 veste la maglia biancoceleste dal 2018, ma prima ha indossato per quattro anni quella della Res Roma (società che poi ha ceduto il proprio titolo sportivo alla neonata AS Roma). La calciatrice non si professa una tifosa accanita e, da grande professionista qual è, ha sempre dato tutto per la squadra in cui ha militato indipendentemente se fosse la Lazio o la Res Roma, ma con i colori biancocelesti c'è stato subito un legame speciale granze anche alle compagne che le hanno trasmesso un grande senso di appartenenza e ora si sente protagonista del progetto e ci crede profondamente.

DERBY - La partita con la Roma CF è finita 1-2, anche se il primo tempo si è chiuso in vantaggio per le giallorosse. Durante l'intervallo le biancocelesti sono riuscite a compattarsi, grazie alle parole del coach Carolina Morace che ha stimolato le sue giocatrici ricordandogli che fossero più forti delle avversarie e che l'unica cosa che si potesse fare era quella di portare a casa la vittoria. Questo ha dato molta carica alle calciatrici che si sono parlate e hanno tirato fuori gli artigli. Di Giammarino è stata l'artefice del gol vittoria e quando ha visto gonfiare la rete ha provato un'emozione fortissima e indescrivibile: segnare in una stracittadina è sempre motivo di orgoglio, anche se i tre punti erano l'obiettivo principale.

DOPPIO LAVORO - Oltre ad allenarsi quotidianamente, Virginia lavora come assistente informatica dentro una concessionaria automobilistica a Roma e questo la porta ad avere poco tempo libero, anche se a lei ciò non pesa perché il suo hobby preferito è il calcio. Che il suo hobby diventi presto una vera e propria professione con l'approdo in Serie A? Il sogno è quello, ma si sa che i desideri sono destinati ad essere realtà se accompagnati con passione e sacrificio.