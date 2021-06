Lazio Women in Campidoglio, Morace: "Il rapporto che ho creato con questa squadra è unico"- FT

AGGIORNAMENTO 18:15 - Il capitano Martina Santoro è intervenuta prima della consegna del premio: "Vorrei ringraziare le mie compagne. Senza di loro nessuno sarebbe qui. Cogliere le occasioni è importante e per questo ho scritto due righe per sensibilizzare tutti sul tema della discriminazione sulle donne. Non staremo zitte e buone. Mi rivolgo a tutti: continueremo a sederci dove vogliamo, a giocare a calcio finché ci reggono le gambe. Lo faremo per chi ha sofferto, per chi soffre e per chi non ha il coraggio di lottare. C'è un'unica unità di misura, il sacrificio. Una donna tace davanti a tanta ignoranza".

AGGIORNAMENTO 18:10 - Seguentemente ha preso la parola Ludovica Mantovani: "Sono molto emozionata. Non ho potuto premiare la squadra in campo perché ero impegnata a farlo con la Juve contemporaneamente. Noi abbiamo voluto portare avanti tutti e tre i campionati tutelando le giocatrici. Ora siete degli esempi, ce l'avete fatta da sole. Questi sforzi si vedranno negli anni. Mio padre era presidente di una società di calcio e organizzò un torneo per maschi nel 1987. Una bambina gli scrisse per poter giocare e lui si scusò. Ora tante ragazze inseguono un sogno come voi. Tutta la Federazione sta cercando di costruire un sistema stabile anche in vista del professionismo e voi ci ripagate con questi successi. Grazie".

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 - E' il turno anche della coach Carolina Morace: "Per tutte noi è un onore essere qui e anche la giusta coronazione per quanto fatto in questi mesi. Sono orgogliosa delle ragazze perché quando sono arrivata ho aumentato il carico degli allenamenti sapendo che tutte lavoravano. Non si sono mai lamentate e quindi ad un certo punto sono stata io a ringraziare loro. Ho allenato a livello internazionale ma il rapporto che ho creato con questa squadra l’ho creato perché il romano è diverso dagli altri, siete puliti, siete sinceri ed è questo che ho trovato in loro. E’ stata una cavalcata stupenda. Sono orgogliosa, ringrazio il presidente Lotito, e Mauro Bianchessi ma anche Monica Caprini la team manager che è stata mia compagna alla Lazio e mia giocatrice in Nazionale".

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 - Ha preso la parola anche il direttore Mauro Bianchessi: "Ringrazio la sindaca per questa spolendida location e la Federazione. Prima voglio ringraziare il nostro presidente. Non è facile investire soldi e portarvi dove vi ha portato, allestendo un settore giovanile di livello e arrivando ai livelli raggiunti. A voi tutte ragazze i miei complimenti, avete fatto una cosa importantissima. Avete scritto una pagina importante della storia della società, con una promozione con tanti meriti. Parlando a nome della proprietà, che è molto ambiziosa e che ha fatto un record che nemmeno il presidente conosce: ha centrato, come unica società, due promozioni, con la Salernitana e la Lazio Women. Ringrazio il presidente e la sua famiglia per averci regalato questo sogno, una pagina importante della nostra storia che ci ha reso orgogliosi. Grazie e forza Lazio".

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Inizia la cerimonia di premiazione e a prendere la parola è la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Per voi grande momento la promozione, vi ringraziamo. Avete fatto una cosa grandissima, se questa cosa fosse successa alla squadra maschile la città sarebbe stata messa a soqquadro. Noi donne lo sappiamo, Carolina Morace è un simbolo e voi avete la responsabilità di ispirare tante bambine a seguire le vostre orme, a modificare la cultura di questo Paese. In voi c'è tutto ciò che c'è dall'altra parte del cielo e dobbiamo farlo sapere. Non solo siete arrivate in Serie A ma l'hanno prossimo ci sarà anche il derby. L'anno prossimo sarà una stagione molto importante e già questa è stata molto complicata per quello che sappiamo, dovendo rispettare tutta una serie di norme. Il vostro sforzo è stato straordinario, ce l'avete fatta, avete raggiunto il vostro obiettivo, siamo orgogliosi di voi, come tutta la città di Roma. Ora continuare così, facciamolo sapere alle bambine, dobbiamo migliorare la nostra cultura. Ancora grazie a tutte".

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - E' arrivato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Nessuna dichiarazione del patron all'entrata del Campidoglio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50: Anche la coach Carolina Morace è arrivata in Campidoglio.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Le ragazze della Lazio Women sono arrivate in Campidoglio dove a breve verranno premiate dalla sindaca Raggi. Presente anche il responsabile del settore giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi.

Giornata speciale quella di oggi per la Lazio Women che verrà premiata in Campidoglio dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi dopo la vittoria del campionato e la promozione nella massima Serie. Un risultato importantissimo quello raggiunto dalle ragazze di Carolina Morace che oggi riceveranno il meritatissimo premio.