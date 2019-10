Lotito: "Razzismo? La Lazio non è una società discriminatoria"

Ai margini del consiglio federale in cui si è discusso anche dei nuovi strumenti contro il razzismo a disposizione dei club, il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti: "Non sempre la vocazione 'buu' corrisponde effettivamente a un atto discriminatorio o razzista. Ricordo quando ero piccolo, spesso a persone non di colore, che avevano la pelle bianca, venivano fatti i 'buu' per scoraggiarle a segnare il gol davanti al portiere. Andrebbe interpretato. Noi abbiamo tanti giocatori di colore, non penso che la Lazio faccia distinzione del colore della pelle. I comportamenti della Lazio da questo punto di vista sono sotto gli occhi di tutti", sono le sue parole riportate dall'Ansa.

