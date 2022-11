Marcos Antonio, pazienza e lavoro duro: alla conquista di Sarri e della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Marcos Antonio può diventare il vero acquisto del calciomercato invernale della Lazio. Sin qui si è visto poco e non al top. Ha pagato tanto l'ambientamento al calcio italiano, decisamente più tattico e fisico di quello ucraino. Lo stop del campionato causa guerra dell'anno scorso non l'ha di certo aiutato. Era fuori ritmo ma gradualmente sta aumentando i giri del suo motore. Sarri gli ha quasi sempre preferito Cataldi, ma lui non ha mai perso la speranza di conquistare la fiducia del mister. Tanta applicazione e sempre il sorriso stampato in volto. Adesso sta sfruttando questo periodo di vacanza in Brasile per lavorare duro specialmente in palestra per mettere massa e rimanere in condizione. Al rientro vuole continuare a dare il suo contirubuto. I mezzi tecnici ci sono eccome, quelli fisici e tattici ariveranno sempre di più. Con il Comandante vicino può solo crescere.