MARIENFELD GIORNO 3 - Lazio, prove tattiche in vista del Meppen. In cinque calciano i rigori

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Dopo i rigori, anche i tiri dalla media distanza con la consueta sfida: chi segna resta, chi sbaglia va a farsi la doccia.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Termina la seduta mattutina. Concluse le prove tattiche in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio contro il Meppen, alcuni calciatori si sono fermati per esercitarsi sui calci di rigore. I calciatori scelti per il tiro dagli 11 metri sono Correa, Raul Moro, Luis Alberto, Felipe Anderson e Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - Continuano le prove tattiche con i movimenti di squadra soprattutto in zona offensiva. I calciatori si alternano nei ruoli per le esercitazioni di possesso palla e circolazione veloce.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 - Quasi mezz'ora di riscaldamento per la rosa al completo (torello e lavoro atletico). A breve scatteranno le prime prove tattiche in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio con il Meppen.

Terzo giorno di lavoro nel ritiro tedesco per la Lazio di Sarri. La squadra è scesa in campo con qualche minuto d'anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta.