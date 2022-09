Memorial Maestrelli, la cerimonia in Campidoglio per il "Maestro": i dettagli

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La storia della Lazio è colma di momenti gloriosi, di periodi che mai verranno dimenticati da coloro che hanno avuto la fortuna di viverli e che oggi tramandano i ricordi alle nuove generazioni. Tra le figure più importanti c'è sicuramente Tommaso Maestrelli, il "Maestro" che guidò la gloriosa banda dei "ragazzi del '74". Venerdì 7 ottobre 2022 in Campidoglio, a partire dalle ore 11.30, sarà celebrata una cerimonia di commemorazione organizzata dalla Lazio Ciclismo, Lazio Motociclismo, dalla redazione di Lazialità, dal Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento, con il sostegno della Regione Lazio e dell'Assessorato allo Sport di Roma Capitale. All'evento parteciperanno anche coloro che hanno indossato la maglia biancoceleste nel periodo in cui il "Maestro" era sulla panchina, i figli di coloro che non ci sono più e tante altre personalità del mondo dello sport. Grazie alla "Lega dei Collezionisti" poi saranno esposti diversi cimeli nella Protomoteca e, su annuncio di Roma Capitale, verrà ufficializzato che al capitano Pino Wilson e al Presidente Umberto Lenzini verranno intitolati due parchi, uno in zona Cassia, l'altro in zona Boccea.

Pubblicato il 27.09 alle 12.55