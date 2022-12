Mihajlovic, il ricordo di Eriksson: "Grande uomo, grande giocatore. Non è giusto!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai nostri microfoni, Sven-Goran Eriksson ha ricordato il rapporto stupendo che lo legava a Sinisa Mihajlovic. "Molto molto triste, è chiaro che morire così giovane non si può". Queste le prime parole dell'allenatore della Lazio. “Per me era molto più di un giocatore. L’ho incontrato personalmente negli ultimi anni. L’ho allenato dalla Sampdoria alla Lazio, abbiamo avuto un rapporto per molti anni. Personalmente sono legato per quello che abbiamo fatto con la Lazio: tanti trofei, è stato importantissimo per quei successi”.

RICORDI - “Ho sentito negli ultimi giorni che le cose andavano male, ho parlato con qualche suo ex compagno. Di ricordi di Mihajlovic ne ho tantissimi, dalle punizioni ai rigori. Lui faceva sempre tutto con uno spirito enorme. Grande professionista, aiutava tantissimo i giovani. Sapeva leggere il gioco come pochi. In quegli anni è stato uno dei migliori difensori centrali al mondo. Il suo piede sinistro era d'oro".

