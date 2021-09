Milan - Lazio, novità per la vendita dei tagliandi: il comunicato

La Lazio domenica 12 sfiderà il Milan a San Siro, la partita è in programma alle 18. Per i tifosi che vorranno recarsi in trasferta ci sono delle novità, la società tramite i canali ufficiali tiene a informare che non sarà più necessaria la tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto. Restano valide tutte le altre disposizioni precedentemente annunciate. Di seguito il comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che è stato tolto l'obbligo della Tessera del Tifoso (Millenovecento Fidelity Card) per la trasferta a Milano di domenica 12 settembre". CLICCA QUI PER LE ALTRE INFORMAZIONI