Minacce, sdegno e insulti: le reazioni dei tifosi di tutta Europa alla Superlega

Una rivoluzione mormorata da tempo, raccontata sottovoce finché ieri non è esplosa la bomba: ecco la Superlega, una competizione per club europei auto-eletti e con un circuito quasi chiuso per chi rimane all'esterno. Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, sono questi i nomi dei club fondatori della Super League, a cui presto se ne aggiungeranno almeno altri tre. La reazione dei tifosi, di chi dovrebbe essere il protagonista del movimento calcistico a livello professionale, non si è fatta attendere ed è esplosa sui social, soprattutto nelle risposte ai comunicati con cui i vari club interessati annunciavano la nuova competizione: il sentimento più comune è l'indignazione, che arriva forte soprattutto dall'Inghilterra dove il calcio più provinciale ha una sacralità forse impareggiabile rispetto agli altri movimenti europei. "Il calcio è morto", "Mi vergogno della mia squadra", "Avete spezzato il cuore dei tifosi", questi alcuni dei tantissimi commenti che sono stati scatenati dalla nascita della nuova competizione e che stanno intasando i profili dei club fondatori. Una minoranza le reazioni positive alla Superlega, su Twitter spesso provenienti da profili che sembrano comportarsi in maniera evidente come bot. Ovviamente anche il tifo organizzato sta rispondendo duramente all'annuncio, con le tifoserie di Manchester United, Tottenham e Arsenal in particolare che hanno minacciato il boicottaggio e un'azione dura in risposta alle proprie squadre. Perché se l'idea di una Superlega fa tanto bene alle tasche dei club che vi partecipano, al contrario chi vive il calcio in quanto fede e passione in questo momento non può che sentirsi tradito.