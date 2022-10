Mizuno, Takeshi “Joe” Shichijo: "Ecco perché abbiamo scelto la Lazio. Sulle future maglie..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Da quest'anno la Lazio ha un nuovo sponsor tecnico. Dopo anni di collaborazione con Macron si è deciso di intraprendere un'altra strada ed è stato trovato l'accordo con Mizuno. In occasione della partita europea contro lo Sturm Graz alcuni membri del board del brand giapponese sono arrivati a Roma, tra cui Takeshi “Joe” Shichijo. Nell'intervista che quest'ultimo ha rilasciato, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, è stato spiegato com'è nata la partnership: "Poco prima della pandemia abbiamo iniziato a rivalutare le nostre attività di categoria globali. Abbiamo effettuato un’accurata ricerca di potenziali squadre e abbiamo scoperto che la Lazio era un team che aveva molte sinergie con il nostro marchio: autenticità, passione, performance, ispirazione e molto altro. Dopo il contatto iniziale, e alcuni mesi di discussioni, siamo riusciti a finalizzare un accordo reciprocamente vantaggioso".

CALCIO ITALIANO - L'azienda orientale non era presente nel mondo del calcio da circa vent'anni e ha deciso di tornare a investire in Italia. Joe ha spiegato che volevano lavorare con un team partner che avesse obiettivi e valori simili, per questo sono estremamente soddisfatti della partnership con la Lazio. L'obiettivo è quello di migliorare ed espandere l'impronta commerciale a livello globale.

IDEE PER IL FUTURO - Cosa ispirerà le prossime linee? Shichijo non ha dubbi: "Per i kit della prossima stagione, che sono ancora in fase di elaborazione, ci ispirerà il 50º anniversario del primo scudetto vinto dalla Lazio nel 1973-1974. Per le divise di questa stagione ci siamo ispirati alla storica e iconica aquila Olympia".

ANNIVERSARIO DECENNALE - Nella prossima stagione ricorrerà l'anniversario decennale della vittoria in Coppa Italia contro la Roma. Alla domanda se verrà preparato qualcosa di speciale per l'occasione, il componente del board dell'azienda ha risposto che ci sono tante idee sul tavolo, i piani sono ancora in via di definizione.

MERCATO GIAPPONESE - Sull'espansione del marchio Lazio nel mondo orientale ha detto: "In Giappone abbiamo una storia ricca e profonda, lunga 116 anni, siamo sempre alla ricerca di modi per promuovere e valorizzare la partnership Mizuno-Lazio. Grazie alle nostre connessioni siamo certi di poter affermare che la conoscenza della Lazio e dei suoi tifosi aumenterà a livello globale, anno dopo anno. Iniziative insieme a Binance? Non abbiamo ancora incontrato i colleghi, ma non vediamo l’ora di discutere con loro delle opportunità di collaborazione commerciale e di varie iniziative di marketing".

MAGLIA PIU' VENDUTA - Nel corso della chiacchierata ha rivelato che la maglia 'Home' è l’articolo più richiesto dell’intera collezione, votata tra le 15 maglie migliori d’Europa dal principale canale mediatico online di calcio.

STADIO NUOVO - Bocciata l'idea di partecipare come sponsor alla costruzione del nuovo stadio biancoceleste: "Siamo lo sponsor tecnico ufficiale, vogliamo concentrarci sugli investimenti per fornire i prodotti più innovativi e tecnicamente più avanzati sul mercato".