MOVIOLA - Hellas Verona - Lazio, un dubbio sul giallo a Veloso

La Lazio stesa a Verona dai colpi di Simeone. Per quanto riguarda la direzione arbitrale l'episodio più importante arriva in avvio di partita, al 9' quando Milinkovic involato verso la porta di Montipò viene messo a terra da Veloso: Piccinini sceglie di ammonire e non espellere il centrocampista gialloblù. Per il resto non ci sono altri casi dubbi nell'operato del direttore di gara. Di seguito l'analisi.

PRIMO TEMPO

8' - Milinkovic lancia Immobile in profondità, scontro con Casale: per l'arbitro il fallo è di Immobile che mette il piede davanti a quello del difensore.

9' - Milinkovic involato verso la porta viene trattenuto da Veloso, per Piccinini è soltanto giallo e non rosso. Il Var non interviene. Il motivo dell'ammonizione sta nella regola 12: arbitro e Var hanno considerato nulla "la probabilità di guadagnare il possesso del pallone" da parte di Milinkovic. Valutazione opinabile.

22' - Brutto pestone di Dawidowicz ai danni di Pedro, Piccinini non ammonisce.

31' - Sul gol dell'1-0 del Verona il Var ricontrolla la posizione di Simeone. Partenza in gioco e rete convalidata.

44' - Ammonito Patric per un fallo su Caprari.

SECONDO TEMPO

56' - Cartellino giallo per Akpa Akpro per un fallo tattico ai danni di Simeone.

62' - Anche sul 3-1 di Simeone viene controllata la posizione di partenza. Il Var dà l'ok.

66' - Ammonito Ceccherini che stende Lazzari tirandolo per la maglia.

69' - Dawidowicz interviene in area e colpisce con il braccio Raul Moro al volto, per Piccinini non è fallo.