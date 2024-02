MOVIOLA| Lazio - Bologna, disastroso Maresca: quante sviste!

Amarildo Souza do Amaral, per tutti "solo" Amarildo, è uno degli attaccanti più amati nella...

WEBTV LAZIO, GUENDOUZI A PRIME: "OBIETTIVO CENTRATO. IL PREMIO? DA CONDIVIDERE CON LA SQUADRA" Guendouzi, pemiato come Player of The Match, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Prime Video visibilmente soddisfatto sia per il riconoscimento ottenuto che per l'importantissima vittoria ottenuta: "Ho fatto una partita di grande... Guendouzi, pemiato come Player of The Match, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Prime Video visibilmente soddisfatto sia per il riconoscimento ottenuto che per l'importantissima vittoria ottenuta: "Ho fatto una partita di grande... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CAPITOLO RINNOVI, LOTITO: "DIALOGO APERTO, FELIPE..." CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza...