MOVIOLA | Lazio - Fiorentina, Rapuano horror: l’elenco degli strafalcioni…

Ko casalingo per la Lazio in una gara stregata e mal diretta da Antonio Rapuano. Il fischietto dalla sezione Rimini perde totalmente il controllo della gara col passare dei minuti, tra svarioni e scelte tardive e discutibili. Il bilancio si aggiorna così a 7 incroci, sempre all'Olimpico, al netto di cinque vittorie e due sconfitte. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi del match.

PRIMO TEMPO

10’ - Torna sui suoi passi Rapuano dopo aver concesso inizialmente l’angolo alla Fiorentina, anche a seguito delle proteste di Guendouzi: sulla battuta di Adli, infatti, l’ultimo tocco era palesemente di un giocatore viola.

18’ - Non c’è fuorigioco sul lancio in profondità di Pongracic per Folorunsho nell’azione che ha portato al raddoppio viola.

20’ - Spintone di Ranieri su Castellanos, Rapuano lascia giocare: primo svarione del direttore di gara, l’infrazione sembrava evidente.

45’ - 2 minuti di recupero.

45’ - Incomprensibile la scelta Rapuano che non ammonisce per imprudenza Beltrán per un fallo completamente fuori tempo su Isaksen: solo punizione per la Lazio.

SECONDO TEMPO

53’ - Intervento scomposto di Pongracic su Castellanos nel tentativo di anticipo: punizione Lazio, ma poteva starci anche il giallo sempre per imprudenza. Resta a terra dolorante l’argentino.

62’ - Ammonito Palladino per proteste nei confronti dell’arbitro per una richiesta di cambio non accolta (posticipata alla seguente rimessa).

62’ - Doppio giallo ed espulsione per Adli, il primo per aver polemizzato con Rapuano mentre lasciava il campo a Comuzzo, il secondo (ormai da sostituito) per aver calciato il pallone in tribuna.

70’ - Giallo per Dodo per perdita di tempo.

71’ - Uscita palla al piede di Gila, Mandragora lo ferma con le cattive: giallo automatico.

73’ - Altro strafalcione di Rapuano che non fischia il fallo ai danni di Rovella per una spinta palese di Beltrán: sarebbe stata anche ammonizione.

75’ - Colpo di Pongracic al volto di Romagnoli, reputato fortuito dal direttore di gara. Angolo ancora non battuto, non sarebbe stato comunque possibile ricorrere al Var.

89’ - Mistero sulla linea di fondo: la sfera danza sulla linea di fondo, Rapuano concede l’angolo ma Pedro, sfruttando il rimbalzo con la bandierina, continua a giocare. La palla entra ma, i viola, forti del fischio dell’arbitro, restano immobili. Si ripartirà dal calcio d’angolo per la Lazio. Ammoniti Pedro e Baroni per proteste.

90’ - Concessi 6 minuti di recupero.

90’ + 4 - Espulso Baroni per proteste.

90’ +7 - Espulso anche Palladino per proteste. Ressa finale dove Kean colpisce con una tacchettata Rovella. Rapuano, che da diversi minuti ha perso il controllo del match, non vede.