MOVIOLA - Lazio - Torino, altro capolavoro Var: inspiegabile gol annullato a Immobile

Un altro capolavoro Var va in scena nella serata del recupero di Lazio-Torino, decisiva per la lotta salvezza. All'Olimpico la coppia Fabbri e Aureliano (in sala Var) riescono ad accendere di polemiche un primo tempo che non ha nulla da offrire sul piano tenico-tattico. Ci riescono annullando inspiegabilmente il vantaggio di Ciro Immobile, che prima di battere Sirigu - secondo Fabbri e poi confermato (non si sa come) da Aureliano - ostacola Nkoulou facilitandosi il tiro a rete. L'attaccante prende posizione, allarga la gamba e sfiora soltanto il parastinchi del granata. In campo e - ancora peggio - in sala Var, nessun dubbio, per un'altra perla della classe arbitrale dopo un weekend di moviole e polemiche con autore Calvarese.