MOVIOLA - Milan - Lazio, Di Bello salvato dal Var. E quei gialli...

Sono 14 con oggi gli incroci tra Marco di Bello e la Lazio, con un bilancio che si aggiorna a quattro sconfitte, due pareggi e otto vittorie. Direzione complicata per il fischietto della sezione di Brindisi, soprattutto nel primo tempo per i due episodi da moviola. Troppo incoerente infine, la distrubuzione dei cartellini gialli. A seguire gli episodi disciplinari salienti del match.

PRIMO TEMPO

15' - Proteste biancocelesti per il rigore concesso al Milan: sul tiro di Rebic, è Patric in scivolata a colpire l'attaccante rossonero: Di Bello indica subito il dischetto, decisione poi confermata dal VAR.

25' - Rigore ineccepibile concesso alla Lazio: sugli sviluppi di un corner, Kalulu intercetta lo scarpino di Correa con un pestone. Di Bello, richiamato al Var, indica il dischetto.

26' - Ammonito Simone Inzaghi per eccessive proteste a seguito dell'episodio da rigore.

40' - Hernandez mette il turbo in progressione, Escalante lo ferma come può: giallo per il biancoceleste.

41' - Altra ammonizione, stavolta per Krunic che entra a gamba tesa su Escalante.

43' - Proteste reiterate anche per Pio li: giallo per il tecnico rossonero. Ammoniti entrambi gli allenatori delle due squadre.

45' - Concessi 4 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

59' - Nessun dubbio sulla posizione di Immobile in occasione del gol del pari: il bomber biancoceleste al momento del lancio di Milinkovic è ampiamente dietro la linea dell'ultimo difensore.

64' - Troppo severo Di Bello in occasione dell'ammonizione rifilata a Luis Alberto in una circostanza non palesemente promettente per il Milan: lo spagnolo infatti frana su Calabria partito in velocità, ma all'interno della propria metà campo. Proteste inevitabili del 10 biancoceleste.

78' - Ammonito anche Theo Hernandez per un intervento irruento ai danni di Pereira.

80' - Giallo per Akpa Akpro che stende Krunic in netto ritardo.

87' - Nella raffica di gialli finale finisce anche Muriqi per una scivolata velleitaria su Tonali.

90' - Sono 3 i minuti di extra time.