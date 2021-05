MOVIOLA - Sassuolo - Lazio, Prontera senza macchie all'esordio

Esordio assoluto per Alessandro Prontera con la Lazio. Direzione corretta anche se priva di episodi complicati per il direttore di gara della sezione di Bologna. A seguire gli episodi disciplinari più rilevanti del match.

PRIMO TEMPO

9' - Fallo di Leiva su Djuricic, Prontera senza esitazioni concede il calcio di punizione: sul tocco corto di Berardi arriverà il gol del Sassuolo con il tiro dalla distanza di Kyriakopoulos.

30' - Accelerazione fulminea di Lazzari che buca la difesa del Sassuolo e nel contatto con Ferrari in area crolla a terra. Prontera fa segno di proseguire: proteste moderate del biancoceleste che certamente subisce la pressione del difensore neroverde, ma l'intervento può essere considerato quantomeno al limite.

45' - Un solo minuto di recupero concesso.

SECONDO TEMPO

51' - Brutto intervento di Kyriakopoulos che in netto ritardo travolge Leiva: giallo inevitabile per il terzino, il primo della gara.

61' - Secondo giallo imminente per Kyriakopoulos che falcia Lazzari anche stavolta in clamoroso ritardo: neanche protesta l'esterno greco che lascia i suoi in 10.

77' - Calcio di rigore concesso al Sassuolo per l'intervento di Parolo ai danni di Caputo: l'attaccante neroverde cerca palesemente il contatto con il biancoceleste che invece di temporeggiare cade nel tranello. Decisione inevitabile per il fischietto emiliano

90' - Segnalati 3 minuti di recupero.