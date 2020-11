MOVIOLA - Torino - Lazio, Chiffi in confusione: il Var lo aiuta, ma non basta...

Termina con un rocambolesco 4-3 per la Lazio il quinto incrocio tra Daniele Chiffi e i biancocelesti. Il bilancio così si aggiorna a 4 vittore e una sconfitta. Direzione di gara complicata ma non certo priva di errori per il fischietto della sezione di Padova, insicuro negli episodi chiave del match. A seguire, l'elenco dei momenti disciplinari salienti della partita.

PRIMO TEMPO

16' - In occasione del gol del vantaggio biancoceleste, ineccepibile la posizione di Muriqi che al momento del lancio di Milinkovic scatta con i tempi di giusti eludendo il fuorigioco.

23' - Rigore assurdo concesso al Torino: Pereira sfiora (probabilmente con l'anca) da dietro Belotti che attende il contatto con il biancoceleste per poi lasciarsi andare, peraltro fuori tempo, in area di rigore. Chiffi prende tempo, evidentemente insicuro della scelta, ma poi concede il tiro dal dischetto senza optare per l'on field review.

38' - Proteste granata per un contrasto tra Verdi e Luiz Felipe al limite dell'area: Chiffi prende ancora tempo ma questa volta, non richiamato dal Var, lascia proseguire. L'attaccante granata aveva già scaricato il pallone prima dell'arrivo del brasiliano. Restano dubbi anche sulla posizione del contatto.

43' - Ammonito Pereira che blocca la corsa di Lukic: troppo severa la scelta del direttore di gara per un fallo avvenuto a metà campo.

45' - Concesso un solo minuto di extra time.

SECONDO TEMPO

47' - Netto il calcio di punizione concesso alla Lazio ai danni di Correa, sul quale scaturisce il gol del pareggio di Milinkovic-Savic.

70' - Proteste di Immobile che su palla in verticale subisce una sorta di "sandwich" in area da Nkoulou e Lyanco: Chiffi è vicino e lascia correre. Non così scomposto in realtà l'intervento dei due difensori.

84' - Assurda la valutazione di Chiffi che non concede fallo a Immobile lanciato verso il fondo: il bomber laziale aveva resistito al primo intervento di Bremer per poi perdere l'equilibrio sul passo successivo.

85' - Ammonito Hoedt che tampona Lukic in contropiede.

87' - Proteste biancocelesti in occasione del gol del Torino: Hoedt lascia sfilare e perde il duello con Lukic. Contrasto al limite, Chiffi lascia correre e concede la rete.

87' - Ammonito Immobile per proteste in occasione del gol del Torino.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

90' +2 - Episodio da rigore nell'area granata. Il tiro di Immobile impatta il braccio di Nkoulou: Chiffi lo va a rivede e concede il tiro dal dischetto. Ammonito il difensore del Torino che effettivamente colpisce la sfera con entrambe le braccia.

90' +5 - Giallo anche per Rincon: gomito alto a contrasto con Leiva.

90' +6 - Ammonito Caicedo per essersi tolto la maglia per l'esultanza.