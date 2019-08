Paderborn - Lazio, i biancocelesti ancora in campo: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

PADERBORN - La Lazio di nuovo in campo, questa volta in Germania. A Paderborn ecco la sfida alla Benteler Arena, un gioiellino di stadio da circa 15mila posto. Il più piccolo in Bundesliga. Ampi parcheggi, larghe piste ciclabili e per l’occasione dei dieci anni dell’accademia per ragazzi del club, ci sono anche gonfiabili e giostre per i bambini. I tedeschi sono al debutto stagionale nel proprio impianto. Lalaziosiamonoi.it vi porta a scoprire lo stadio e gli esterni con gli scatti realizzati prima del fischio d’inizio fissato per le ore 16.

