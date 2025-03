PAGELLE Bologna-Lazio: Gila e Marusic crollano, quanta fatica ovunque

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

PROVEDEL 6: Cinque gol incassati, ma meno colpe rispetto al resto della squadra. Anzi, aveva tenuto in piedi sul mancino a giro di Orsolini. Non può nulla sul resto.

LAZZARI 4,5: Occasione dall'inizio, la spreca malamente. A volte è scollegato, parte a testa bassa con tempi sbagliati che rischiano di creare pericoli alla Lazio, più che al Bologna. Troppo morbida l'opposizione a Miranda sul cross che sblocca, come il modo di affrontare Ndoye sul filtrante del raddoppio.

GILA 4: Partenza vigorosa, caduta fragorosa. La Lazio crolla a inizio secondo tempo, gli affanni aumentano a dismisura. Messo continuamente in mezzo. Il disastro finale la palla scippata da Pobega per il poker rossoblù. Ma già sull'1-0 avversario si era fatto bruciare alle spalle da Odgaard.

ROMAGNOLI 4,5: Il "meno peggio" della difesa al Dall'Ara. Pure per lui però naufraga alla distanza: Castro vince il duello vigoroso e infila il 4-0 in tutta tranquillità.

MARUSIC 4: Pennica enorme a inizio ripresa, si addormenta sul taglio di Orsolini, non era neanche facile distrarsi in questo modo. Una manciata di secondi dopo e il Bologna sfonda dalla sua parte per il 3-0. Il solito errore sul colpo di testa di Fabbian. Nel primo tempo, tanto per aggiungere qualcos altro, tira in porta invece di suggerire all'indietro. Non era al meglio, si è visto.

GUENDOUZI 5: Fino all'intervallo sembra uno dei pochi a non pagare lo scotto degli impegni ravvicinati, delle fatiche di giovedì sera. "Sembra" soltanto, nella ripresa anche lui va giù di muscoli e testa: si nota in modo inequivocabile da come perde il possesso che porta al tris immediato di Ndoye.

Dal 78' BELAHYANE sv

ROVELLA 5: Rientrava da due stop di fila, il primo per affaticamento, il secondo per squalifica. Il motore non è lo stesso, da subito in difficoltà enorme dal punto di vista atletico.

ISAKSEN 5: Si "salva" uscendo all'intervallo. Non aveva brillato nei primi 45 minuti, evita comunque la figuraccia della ripresa.

Dal 46' PEDRO 5: Appena entra, la squadra si accartoccia su se stessa. Così diventa complicato incidere. Lui non fa nulla oggi per emergere o dare una scossa.

VECINO 5: Terza di fila da titolare, paga con la mancanza di lucidità e di passo. Becca un giallo ingiusto. Era "uscito" dal campo molto prima della sostituzione.

Dall'83' IBRAHIMOVIC sv

ZACCAGNI 5,5: Subisce una quantità infinita di falli, l'arbitro più volte risparmia l'ammonizione agli avversari. Uno dei pochi a provarci, non può bastare nemmeno la sua prestazione in un pomeriggio del genere.

Dal 62' NOSLIN 5: Neanche mezzo sussulto.

DIA 5: Non parte nemmeno male, giostrando con qualità i palloni vaganti e permettendo alla Lazio di salire con i suoi trequartisti. Dopo mezz'ora aumenta anche l'imprecisione da parte sua, nel secondo tempo è praticamente un fantasma nella metà campo avversaria.

Dal 62' TCHAOUNA 5: Copia-incolla di Noslin.

ALL. BARONI 4,5: La sfida era più che difficile, soprattutto visto il gap di energie tra le due squadre. La Lazio però viene distrutta a livello mentale nella ripresa, ne prende 5 e compromette la serenità delle due settimane di sosta. Paga in modo esagerato gli sforzi dell'ultimo periodo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Calabria 6, Beukema 6,5, Lucumi 6, Miranda 7; Freuler 6,5 (Pobega 6,5), Ferguson 7; Orsolini 7,5 (Cambiaghi 6,5), Odgaard 7, Ndoye 7,5 (Dominguez sv); Castro 7 (Dallinga sv). All.: Italiano 8.