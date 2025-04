PAGELLE Lazio-Parma: infinito Pedro! Trequarti al buio, assist Pellegrini

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6,5: Ondrejka stoppa e mira l’angolino. Nel secondo tempo la sua conclusione è ancora più precisa. Salva nel finale su Pellegrino, evita il terzo del Parma.

MARUSIC 5: Si distrae, scivola e lascia scoperta la corsia che viene assaltata subito da Valeri: è l’azione dello svantaggio immediato. Ci mette il gambone sul possibile 2-0, stava rischiando di farsi bruciare di nuovo. Troppo morbido, i cross sono sempre imprecisi.

GILA 5,5: Non accorcia in tempo su Valeri, il primo gol incassato è la somma di tante piccole leggerezze, compresa la sua. Da quel momento scappa al momento giusto e blocca le velleità gialloblù. Il problema è di nuovo a inizio secondo tempo…

ROMAGNOLI 6,5: Segue il taglio di Pellegrino, a quel punto non riesce più a mettere una pezza su Ondrejka. Almeno un paio di volte è provvidenziale, soprattutto quando stoppa le ripartenza pericolosissime del Parma in superiorità numerica.

PELLEGRINI 6,5: Un altro di quelli che per poco non si oppongono sulla rete immediata. Rimedia a una partita incolore con il secondo assist consecutivo: cross perfetto sulla testa di Pedro per il 2-2 finale.

GUENDOUZI 5,5: Qualche errore di imprecisione, è comunque dettato dalla corsa costante che non fa mai mancare. Solo che la sfida si sblocca subito e gli spazi si riducono drasticamente con il Parma che si protegge. Nel finale va vicino al 3-2.

ROVELLA 5: Con la corsa di rientro non limita Ondrejka, partito troppo prima sulla discesa di Valeri. Fa fatica fino alla sostituzione, non è il miglior Nicolò, anzi.

Dal 71’ VECINO 6,5: Entra e dà la scossa, aveva regalato pure un bel cross basso a Noslin.

ISAKSEN 5: Tanto fumo, arrosto pari a zero. Punta l’uomo, se lo salta poi rovina tutto con una scelta sbagliata. Così non basta assolutamente.

Dal 71’ TCHAOUNA 6: Una punizione sballata, qualche cross impreciso, però anche il tiro al volo che poi Pedro trasforma nel timbro che accorcia le distanze.

DIA 4,5: Calcia mezza volta in porta e sarebbe stato meglio non l’avesse fatto. Partita inesistente, dopo un’ora scorsa Baroni lo richiama e fa rimpiangere il fatto che non sia rimasto negli spogliatoi all’intervallo.

Dal 57’ PEDRO 9: Come la sua maglia. Classe infinita, rialza la Lazio e riaccende lo stadio. Il primo colpo col sinistro, il secondo di testa. Perché ha una “testa” superiore a qualsiasi altro calciatore in campo. Campione senza tempo.

ZACCAGNI 5: In queste serate dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle, invece gioca una partita sotto tono e sotto ritmo. Non chiude entrando in area i cross che arrivano dalla fascia opposta. Troppo spento.

Dal 71’ NOSLIN 5: Cestina un’occasione d’oro rinviando all’indietro invece di mirare la porta.

CASTELLANOS 5,5: Si sbatte, lotta, però anche lui soffre tantissimo. Aveva segnato in scivolata, tutto annullato per posizione di fuorigioco. Per fortuna il centravanti lo fa Pedro.

ALL. BARONI 5,5: Il pareggio non può soddisfare, è un’occasione ghiottissima cestinata, la Lazio vincendo sarebbe salita al quarto posto. Approccio sballato nel primo e nel secondo tempo, la Lazio viene salvata da Pedro.