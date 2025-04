PAGELLE Lazio-Roma: Romagnoli de core. Energia Rovella, Del(ud)e-Bashiru

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

MANDAS 6,5: Si allunga tipo Mister Elastic per arrivare sul colpo di testa in girata di Mancini. Evita il pareggio, poi si inchina al sinistro da fuori di Soulé. Forse nell’occasione è anche leggermente coperto.

MARUSIC 6: Regge botta da quella parte, non era semplice arginare uno sgusciante come Saelemaekers.

GIGOT 6,5: Scelto per contrastare Dovbyk, le sue caratteristiche si sposano meglio al centravanti ucraino. Lo limita bene, è uno esperto e smaliziato al punto giusto.

ROMAGNOLI 7: Testata in apertura, il riflesso di Svilar gli nega il primo gol nel derby. La seconda volta è quella buona: terzo tempo perfetto e palla all’angolino. Ci ha preso gusto, questa rete è ancora più succulenta.

PELLEGRINI 6,5: La partita che più desiderava disputare, arriva dopo il buon ingresso a Bergamo. Mette dentro la punizione del vantaggio, becca il giallo per un’entrata su Soulé. Buona risposta.

GUENDOUZI 6,5: Carico a molla, è avvelenato prima ancora dell’inizio, quando la squadra testa il campo a un’ora dall’inizio gli altri sono in tuta e lui già indossa calzoncini e calzettoni. Tutta la sostanza che era mancata in Norvegia.

ROVELLA 7: Aveva sofferto l’andata, tatticamente ed emotivamente. Stasera è il solito leone, che morde, riconquista e permette alla Lazio di essere aggressiva. Uno dei migliori in assoluto. Non tira mai indietro il piede, avanti a tutto mette il cuore.

ISAKSEN 6: Svilar gli mura il destro sul primo palo, poi blocca il suo mancino a giro. Il più attivo nel primo tempo, nella ripresa si spegne completamente fino al cambio.

Dal 73’ PEDRO 6,5: Entra col piglio giusto, Svilar gli devia in corner un mancino dalla distanza. Aggiunge una buona percussione dalla destra.

DELE-BASHIRU 5: Scelto sulla trequarti per aggiungere fisicità e permettere la staffetta tra attaccanti. Non brilla, anzi, si spegne quando dovrebbero allargarsi gli spazi e lui dovrebbe far valere la propria prepotenza fisica.

Dall’80’ NOSLIN sv Da pochi passi non trova la deviazione.

ZACCAGNI 6: Qualche spunto, un tiro a giro che esce da mezzo metro, non abbastanza per entrare nel tabellino dei marcatori o per essere scritto nella voce “assist-man”.

Dall’80’ BELAHYANE sv

CASTELLANOS 6: Titolare, finalmente. Lotta tra i centrali della Roma, ci mette un po’ a entrare in partita, i primi palloni giocati li sporca più che pulirli. Cresce prima dell’intervallo, alla distanza però finisce la benzina.

Dal 73’ DIA 5: Ha sul piede il pallone del ko, non trova la forza per rialzarsi velocemente e infilarla in porta. Un po’ di reattività o cattiveria in più non sarebbe stata male…

ALL. BARONI 6,5: L’approccio è giusto, ci prova fino all’ultimo con i cambi, quelli che entrano non sfruttano le chance a disposizione. La Roma pesca il jolly dalla distanza, ora bisogna preparare bene il riscatto con il Bodø.

ROMA (4-3-3): Svilar 7,5; Celik 6, Mancini 5,5, Ndicka 6, Angelino 5,5; Koné 6, Paredes 5,5 (Cristante 6), Pellegrini 5 (Shomurodov 6), Soulè 7 (El Shaarawy sv), Dovbyk 5,5 (Baldanzi sv), Saelemaekers 6,5 (Rensch sv). All.: Ranieri 6.