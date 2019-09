PAIDEIA - Lazio, Adekanye in clinica per alcuni controlli

Nel pomeriggio, Bobby Adekanye si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni controlli medici. L'attaccante della Lazio, leggermente zoppicante al suo arrivo in clinica, dovrà svolgere degli accertamenti dopo una botta ricevuta in allenamento. Si sospetta la lesione. Seguono ulteriori aggiornamenti.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

SPAL - LAZIO, L'ARBITRO DELLA GARA

TORNA ALLA HOMEPAGE