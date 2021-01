Parma - Lazio, Milinkovic: "Vogliamo farci un bel regalo di compleanno!"

Nel prepartita del match tra Parma e Lazio, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic: "Vogliamo vincere e continuare a recuperare i punti che ci mancano, sarebbe un bel regalo per i 121 anni della Lazio. Cerchiamo continuità dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il Parma sarà motivato per il ritorno di D'Aversa in panchina ma dobbiamo tornare a casa con tre punti fondamentali".