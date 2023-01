PRIMAVERA | Lazio, alla scoperta del nuovo acquisto Simone Tomei

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Il direttore generale Enrico Lotito e quello tecnico Angelo Fabiani hanno fatto un regalo a mister Sanderra: è stato acquistato per la Lazio Primavera Simone Tomei, attaccante classe 2005 proveniente dall'Atletico Vescovio. Il ragazzo promette bene (con la squadra dilettantistica romana ha giocato da fuori quota nella prima squadra in Eccellenza ed è stato convocato più volte nella rappresentativa regionale) e andrà ad arricchire la rosa biancoceleste che ha l'obbligo di tornare nella massima serie di categoria. Non è esclusa una fase d'ambientamento con l'U18 di D'Urso, ma Tomei ha tutte le carte in regola per prendersi lo spazio con i più grandi.

CARRIERA E CARATTERISTICHE TECNICHE - Simone studia ancora (fa l'alberghiero), ma la sua più grande passione rimane il calcio. I primi calci al pallone li ha dati a 7 anni in parrocchia, poi a 9 è passato all'Atletico Vescovio, società dilettantistica di Roma nord che ha coltivato il talento di Emanuele Valeri. Simone aspira alla stessa carriera del terzino della Cremonese. Con lui condivide la squadra del cuore, la Lazio. È un esterno che all'occorrenza può giocare anche a centrocampo. Usa entrambi i piedi ed è molto veloce. La sua duttilità potrà essere utile a Sanderra.

LAZIALITÀ E ISPIRAZIONI - Nella sua famiglia sono tutti laziali e la notizia di giocare nella squadra per cui fa il tifo è stata la più forte ed emozionante fino ad ora. Il suo idolo in assoluto è Cristiano Ronaldo, di cui ammira la costanza e dedizione al lavoro, anche se a livello tecnico ammira Messi e Neymar. A Formello spera di rubare con gli occhi qualche trucco del mestiere da Zaccagni, il suo preferito per stile di gioco tra i ragazzi di Sarri.