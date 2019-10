PRIMAVERA - Lazio - Atalanta, il test più difficile: l'anteprima del match

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna anche il campionato Primavera 1. La quinta giornata metterà di fronte nell'anticipo la Lazio di Menichini contro l'Atalanta di Brambilla. Un test complicato per i biancocelesti, contro il primo avversario di livello e sulla carta superiore. Sarà l'occasione per capire dove può arrivare e ambire la formazione capitolina. Un aiuto potrebbe arrivare dal Fersini che non farà mancare il solito apporto alle giovani aquile. L'appuntamento è per oggi alle ore 16 a Formello.



LAZIO - Dopo la prima sconfitta stagionale maturata sul campo della Sampdoria, la Lazio si ritrova di fronte l'avversario più complicato per provare a reagire. Menichini dovrà molto probabilmente fare a meno anche di Nimmermeer e Cerbara. Entrambi sono alle prese con delle noie muscolari, per questo alla fine potrebbero non rientrare nell'undici titolare. Al loro posto in campo Zilli, all'esordio dal primo minuto, e Czyz, che avanzerà il suo raggio d'azione liberando a centrocampo una maglia per Bianchi.



ATALANTA - La formazione di Brambilla, campione d'Italia in carica, è sicuramente l'avversario da battere in questo campionato. Miglior attacco del campionato, sono 15 le reti segnate in 4 giornate, con una media di quasi quattro reti ogni partita. L'Atalanta gioca anche la Youth League e sta acquisendo esperienza internazionale contro le migliori compagini al mondo. Il 28 ottobre si giocherà la Supercoppa Primavera contro la Fiorentina, l'unico trofeo ancora non in bacheca. Il modulo di riferimento è il 4-3-3, particolare attenzione agli attaccanti: Traore, Piccoli e Colley, che più volte hanno punito in questo campionato.



Campionato Primavera 1, 5a giornata

Lazio - Atalanta

Venerdì 18 ottobre 2019, ore 16, Stadio Mirko Fersini di Formello

Probabili formazioni



LAZIO (3-5-2) - Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Bianchi, Minala, Falbo, Ndrecka; Czyz, Zilli. A disp. Furlanetto, Marocco, Pica, Franco, Petricca, Kaziewicz, Francucci, Shoti, Shehu, Russo, Cerbara, Nimmermeer. All. Leonardo Menichini.



ATALANTA (4-3-3) - Ndiaye; Bergonzi, Okoli, Guth, Brogni; Da Riva, Gyabuaa, Cortinovis; Traore, Piccoli, Colley. A disp: Gelmi, Ruggeri, Ghislandi, Milani, Ghisleni, Finardi, Sidibe, Signori, Panada, Italeng, Kobacki. All. Massimo Brambilla.

Arbitro: Michele Di Cairano (sez. di Ariano Irpino)

Assistenti: Simone Teodori e Fabio Catani.