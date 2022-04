PRIMAVERA - Lazio - Cosenza 0-1: match in salita al 1'. Maccari punisce l'errore di Ruggeri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Campionato Primavera 2 | 11ª giornata di ritorno, girone B

Sabato 9 aprile 2022, ore 11:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Santovito, Ruggeri, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Adjaoudi; Crespi, Tare. A disp.: Morsa, Bedini, Kane, Cantiani, Adeagbo, Muhammad Schuan, Troise, Mancino, Shehu, Quaresima. All.: Alessandro Calori

COSENZA (4-3-1-2): Di Fusco; Cimino, Mereu, Duli, Carbone; Caizza, Di Corato, Spingola; De Pasquale; Novello, Maccari. A disp.: Borrelli, Sirimarco, Bordian, Collura, Sadik, Gigliotti, Costanzo, Difatta, Bonofiglio. All.: Antonio Altamura

Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Emilio Micalizzi - Santino Spina

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

19' - Stavolta non sbaglia Valerio Crespi al suo 15esimo gol in campionato. Buona giocata di Massil che serve un gol praticamente fatto al numero 9 che insacca il pallone in rete.

18' - Rigore fallito dallo stesso capitan Bertini. Di Fusco, ex portiere biancoceleste, intercetta e fa sua la sfera.

17' - Recupera palla Bertini, sale Pollini, Crespi entra in area ma viene steso da un difensore avversario ed è rigore per la Lazio!

11' - Conclusione di Ferrante che carica il tiro deviato dagli avversari. Il corner è battuto corto, Crespi scarica su Ferro, Massil si fa trovare il fuorigioco e spreca una buona occasione.

10' - La squadra di casa non trova facilmente linee di passaggio. Il Cesena gioca compatto e si tiene stretto il vantaggio.

6' - Ripartenza del Cosenza con Maccari, il tiro è deviato. Corner per gli ospiti.

1' - Gol Cosenza. Bruttissimo errore di Ruggeri che si perde il pallone: dopo 40 secondi la Lazio subisce il gol di Maccari.

1' - Partiti! Primo pallone giocato dalìgli ospiti.

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cosenza, gara valida per l'11ª giornata di ritorno del campionato di Primavera 2. I ragazzi di Calori, certi di dover affrontare i play off per centrare l'obiettivo promozione ospitano oggi il Cosenza con la consapvolezza di non poter più raggiungere il Cesena al primo posto a +7. La concentrazione quindi sarà tutta nel tenere il Frosinone il più lontano possibile, ora sotto di 3 punti con una gara da recuperare. Tante le assenze anche oggi tra i biancocelesti, ma la Lazio ha saputo spesso dimostrare che la mentalità giusta è l'elemento necessario che serve per portare a casa i 3 punti.