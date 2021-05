PRIMAVERA - Lazio - Juventus, servono punti pesanti: l'anteprima del match

Servono punti pesanti se si vuole ancora sperare nella salvezza. La Lazio ha osservato da diretta interessata le gare delle altre nel weekend, ha ricevuto solo buone notizie dalle sfide delle altre squadre impelagate nella lotta salvezza. Il 23esimo turno del campionato Primavera 1 Tim ha visto uscire sconfitte Bologna, Fiorentina e Torino. Un'occasione ghiotta quindi per la Lazio quella che si presenterà quest'oggi alle ore 15.00 al Mirko Fersini di Formello. Certo, di fronte non c'è l'avversario più semplice, la Juventus, quarta in classifica è squadra temibile, ma i biancocelesti sono chiamati a far punti per forza di cose. Vincere significherebbe staccare nuovamente il Torino (quota 19 punti come i capitolini) e riavvicinare Fiorentina (24) e Bologna (25). Menichini dovrà fare a meno degli infortunati Ndrecka, Pino e Nasri, ma anche degli squalificati Armini e Novella. Assenze pesanti che costringeranno il tecnico a ridisegnare la sua Lazio.

23° turno del campionato Primavera 1 TIM

Lazio - Juventus

Lunedì 17 maggio 2021, ore 15.00, "Mirko Fersini" del Centro Sportivo di Formello

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto; Franco, Adeagbo, Pica; Floriani Mussolini, Czyz, Bertini, A. Marino, T. Marino; Castigliani, Moro. A disp.: Pereira, Peruzzi, Migliorati, Ferrante, Shehu, Cesaroni, Cerbara, Nimmermeer, Tare. All.: Leonardo Menichini

JUVENTUS (4-3-2-1) - Garofani; Mulazzi, Riccio, De Winter, Ntenda; Miretti, Barrenechea, Sekulov; Iling, Soulé; Da Graca. A disp.: Raina, Senkó, Bikien, Fiumanó, Turricchia, Leo, Omic, Sekularac, Chibozo, Cotter, Cerri. All.: Andrea Bonatti

Arbitro: Paolo Bitonti della sezione di Bologna

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini e Davide Meocci.