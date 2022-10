Rinnovo Milinkovic, la Lazio spinge ma l'entourage rinvia i colloqui. E prende quota un'ipotesi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarà una sosta per il Mondiale di vera programmazione quella che attende la Lazio da metà novembre in poi. Il campionato si fermerà ma inizieranno tutti i ragionamenti interni al club, con un agenda ricca di appuntamenti tra rinnovi e mosse da anticipare in vista del mercato di gennaio. Più di tutto c'è una scadenza che non lascia tranquillo Lotito, è quella fissata a giugno del 2024 all'interno del contratto di Milinkovic. La vetrina del Qatar, riporta Tuttosport, potrebbe far brillare ulteriormente la stella serba, con il rischio, a un anno e mezzo dalla naturale conclusione del matrimonio con Lazio, di non avere più lo stesso potere contrattuale per la cessione. L'entourage di Sergej, al momento, rinvia ogni discorso: vuole riparlarne dopo il Mondiale. È possibile, dunque, che Lotito possa proporre una soluzione d'uscita in stile Bremer-Torino. Si tratterebbe di un vero patto tra patron e giocatore, un accordo sulla parola, un rinnovo di contratto che preveda l'uscita del serbo a una determinata cifra, lontana però dagli inamovibili 100 milioni.

TORNA ALLA HOMEPAGE