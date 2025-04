RIVIVI DIRETTA - Suor Paola, l'ultimo saluto in Campidoglio: rivivi tutta la giornata - FOTO&VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16. 30 - Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio è arrivato anche il presidente della Lazio Claudio Lotito per dare il suo ultimo a saluto a Suor Paola.

AGGIORNAMENTO ORE 16:08 - Cristina Mezzaroma e il figlio, Enrico Lotito sono arrivati in questi minuti alla camera ardente.

AGGIORNAMENTO ORE 15:20 - La Lazio è arrivata alla camera ardente per l'ultimo saluto a Suor Paola. Presenti Baroni, Pellegrini, Marusic, Rovella e Castellanos per la prima squadra maschile. Castiello, capitano della Lazio Women, insieme a mister Grassadonia e Connolly, Le Bihan, Mancuso

in rappresentanza della prima squadra femminile e il direttore Bianchi. Poi, sulla bara è stata poggiata una biancoceleste col numero 1 e su scritto "Suor Paola"

AGGIORNAMENTO ORE 15:05 - Anche l'assessore allo sport e ai grandi eventi, Alessandro Onorato, si è recato alla camera ardente per l'ultimo saluto. E ha così ricordato Suor Paola: "Suor Paola ha dato tantissimo alla nostra città, aiuti a chi aveva bisogno: a tante donne e ragazze madri. È stata un punto di riferimento unico, la ricordiamo con tanto affetto e la sua gioia..." (CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI)

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Presente alla Sala della Protomoteca anche il ministro dell'interno Piantedosi che ha ricordato così, ai microfoni dei cronisti presenti, Suor Paola: "Siamo qua perché personalmente sono colpito da questa ripartita, lei era una persona luminosa e dedita al prossimo. Ho avuto il privilegio di conoscerla di persona, si dedicava al prossimo e andava a ricercarlo nelle situazioni di svantaggio sotto i ponti del Tevere o in mezzo alla strada. Non faceva distinzioni: giovani e anziani, stranieri e italiani. Aiutava tutti. Credo che perdiamo una grande figura di cristiana autentica. Mi è stata vicino in momenti di difficoltà e probabilmente sarà difficile ricambiare a pieno, le dedicherò tutto il mio pensiero e il mio ricordo. Non escludo in futuro qualche riconoscimento ufficiale perché lo merita".

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 - Arriva alla camera ardente anche Buccioni, il presidente della Polisportiva Lazio.

Il ricordo di Suor Paola. Scomparsa nella giornata di martedì, oggi è in programma la camera ardente nella Sala della Protomoteca in Campidoglio dalle 10 alle 19. Attesi diversi personaggi legati non solo al mondo della Lazio, a cui lei è sempre stata molto legata. Domani mattina poi ci saranno i funerali alle 10:30 alla Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, con un corteo che passerà anche per lo Stadio Olimpico. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it

