RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Galles 1-0, tre su tre: Pessina regala la vittoria agli azzurri

Stadio Olimpico di Roma

Domenica 20 giugno, ore 18:00

Italia - Galles 1-0 (39' Pessina)

Ammoniti: 50' Allen, 78' Gunter, 78' Pessina.

Espulsi: 54' Ampadu.

Le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (89' Sirigu); Toloi, Bonucci (46' Acerbi), Bastoni, Emerson; Jorginho (74' Cristante), Verratti, Pessina (86' Castrovilli); Bernardeschi (74' Raspadori), Belotti, Chiesa. Ct: Mancini.

GALLES (3-4-3): Ward; Ampadu, Rodon, Gunter; C. Roberts, Allen (85' Levitt), Morrell (60' Moore), N. Williams (85' Davies); Bale (85' Brooks), Ramsey, James (74' Wilson). Ct: Page.

93' - Termina il match all'Olimpico! L'Italia vince la terza gara consecutiva battendo il Galles per 1-0.

91' - Presunta spinta in area su Raspadori, il direttore di gara lascia proseguire.

90' - Saranno tre i minuti di recupero.

89' - Altro cambio per l'Italia: esce Donnarumma, entra Sirigu.

88' - Conclusione di Belotti: potente ma centrale, la blocca Ward.

86' - Cambio anche per gli azzurri: esce l'autore del gol Pessina, entra Castrovilli.

85' - Triplo cambio per il Galles: escono Allen, Williams e Bale per Levitt, Davies e Brooks.

78' - Altri due gialli: il primo per Gunter e il secondo per Pessina.

75' - Conclusione velenosa di Bale, il pallone termina alto.

74' - Tempo di cambi: per il Galles esce James per Wilson. Per gli azzurri fuori Jorginho ed entra Cristante e Bernardeschi per Raspadori.

64' - Ward nega la rete a Belotti mandando il pallone direttamente in corner.

60' - Primo cambio anche per il Galles: esce Morrell per Moore.

54' - Rosso diretto per Ampadu! Bruttissima entrata del gallese su Bernardeschi.

52' - Palo di Bernardeschi! La conclusione finisce fuori di un soffio!

50' - Primo ammonito del match: cartellino giallo per Allen.

46' - Primo cambio per gli azzurri: entra Acerbi, esce Bonucci.

46' - Si riparte all'Olimpico! Italia in vantaggio per 1-0 sul Galles.

SECONDO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo tra Italia e Galles allo stadio Olimpico.

41' - Italia vicina al raddoppio! Pessina intercetta la conclusione di Verratti ma la palla per un soffio esce deviata in corner.

39' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pessina in anticipo sul primo palo batte Ward e porta l'Italia in vantaggio! Gol all'esordio per l'azzurro.

30' - Contatto in area tra Emerson e Rodon ma il direttore di gara lascia giustamente proseguire.

28' - Chiesa pericoloso! Il diagonale viene deviato in corner da Ampadu.

26' - Galles vicino al vantaggio! La girata di testa di Gunter termina fuori di pochissimo.

25' - Piccola incomprensione tra Bonucci e Donnarumma, il difensore è costretto a mettere in angolo.

23' - Italia vicinissima al vantaggio: Belotti scarica un diagonale che termina fuori di un soffio!

22' - Buona trama di gioco per il Galles che si rende pericoloso con uno scambio tra Williams e James.

16' - Doppia conclusione per i ragazzi di Mancini: prima Toloi e poi Pessina ma ancora nessun problema per il portiere del Galles.

14' - Azzurri ancora in avanti: Emerson prova la conclusione, nessun problema per Ward.

11' - Azione importante dell'Italia: Belotti si fa vedere in avanti dopo uno spledifio lancio di Bastoni ma viene pescato in fuorigioco.

1' - Partiti! Inizia la sfida tra Italia e Galles!

PRIMO TEMPO



Terzo impegno europeo per gli azzurri di Mancini che allo stadio Olimpico di Roma si preparano ad affrontare il Galles. Italia già qualificata agli ottavi di finale ma che vuole arrivare prima nel girone, stesso obiettivo dei gallesi. Turnover per gli azzurri: Immobile partirà dalla panchina e in attacco di sarà Belotti. Torna anche Verratti al suo esordio in questo Europeo.