RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lazio Primavera 8-3

Marcatori: 9' pt Correa (L), 15' pt A. Anderson (LP), 31' pt D. Anderson (L), 2' st Immobile (L), 4' st A. Anderson (LP), 5' st Moro (LP), 8' st rig. Immobile (L), 12' st Adekanye (L), 32' st A. Anderson (L), 33' st A. Anderson (L), 35' st A. Anderson (L).

PRIMO TEMPO:

LAZIO (3-5-2) - Guerrieri; Patric, Vavro, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, D. Anderson; Correa, Caicedo.

LAZIO PRIMAVERA (3-4-2-1) - Furlanetto; Armini, Kalaj, Cipriano; Novella, Bianchi, Lico, Ndrecka; A. Anderson; Adekanye, Nimmermeer.

SECONDO TEMPO:

LAZIO (3-5-2) - Furlanetto (16' Guerrieri); Bastos, Vavro, Silva; Lazzari (16' D. Anderson), Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Adekanye; Immobile, Caicedo (16' A. Anderson).

LAZIO PRIMAVERA (3-4-2-1) - Guerrieri (16' Marocco); Cipriano (27' Tare), Armini (14' Kalaj), Ricci; Kaziewicz, Marino (14' Czyz), Bertini (25' Cesaroni), Falbo; A.Anderson (dal 16' Shehu); Moro (25' Cerbara), Distefano (27' Zilli).

SECONDO TEMPO

36' - Triplice fischio: il test in famiglia finisce 8-3 per la prima squadra.

35' - Ancora André Anderson: discesa di Parolo, cross rasoterra deviato, André Anderson raccoglie all'altezza del dischetto e infila all'angolino con tutta la tranquillità di questo mondo.

34' - Immobile vicino alla tripletta: il suo tiro di sinistro viene murato sulla linea di porta da Czyz.

33' - Scatenato André Anderson! Stavolta la conclusione di mancino, a giro e potente, si infila sotto l'incrocio dei pali.

32' - André Anderson segna anche con la prima squadra: Immobile parte da sinistra, cerca in orizzontale Parolo, il pallone viene intercettato da Czyz e termina sui piedi di André Anderson. Destro secco all'angolino.

31' - Shehu ci prova da fuori, blocca Guerrieri.

27' - Per i baby entra Zilli per Distefano.

26' - Kalaj è attento e risce a fermare Immobile in uno contro uno.

25' - Altre due sostituzioni per la Primavera: Cesaroni prende il posto di Bertini, Cerbara quello di Moro.

24' - Bello scambio tra Immobile e André Anderson, che viene fermato al momento dell'ingresso in area.

22' - La Lazio tiene il possesso del pallone, momento senza troppe occasioni pericolose.

19' - Ci prova Parolo da fuori area, tiro bloccato senza problemi.

16' - Tanti avvicendamenti, da una parte e dall'altra. Nella Primavera Shehu per A. Anderson che passa con la prima squadra. Escono Lazzari e Caicedo per il brasiliano e Djavan Anderson, che si muoverà a destra. Parolo passa a fare l'esterno sinistro, Adekanye si sposta in attacco in coppia con Immobile.

14' - Due cambi per Menichini: dentro Kalaj e Czyz, fuori Armini e Marino.

12' - Adekanye mette dentro, ma che magia Luis Alberto! Lo spagnolo avanza, dribbling e tocchi di suola in mezzo a quattro avversari. Palla per Adekanye che supera Falbo e segna con il sinistro.

8' - Immobile non sbaglia il penalty: tiro incrociato, Guerrieri intuisce ma non ci arriva.

7 ' - Calcio di rigore per la prima squadra: Caicedo prova a saltare Guerrieri e viene messo giù da Guerrieri.

5 ' - Il pareggio della Primavera: Vavro passa il pallone Furlanetto, che stoppa male e permette a Raul Moro di strappargli il possesso e segnare a porta vuota.

4' - Ancora André Anderson! Scatenato il brasiliano: intercetta un passaggio di Jorge Silva, punta Vavro, lo salta e stavolta incrocia in modo perfetto con il destro. Distanze accorciate per i baby: ora è 3-2.

2' - Immobile ci mette un paio di minuti! Gol molto simile a quello realizzato a San Siro contro il Milan: cross dalla destra di Lazzari, colpo di testa dell'attaccante che insacca sotto la traversa.

1' - Inizia la ripresa. Inzaghi inserisce. Luis Alberto e Immobile

PRIMO TEMPO

35' - Si chiude il primo tempo: 2-1 il risultato al mini-intervallo.

34' - Patric allarga sulla destra per Milinkovic e poi si butta in area. Proprio lo spagnolo devia il cross del compagno, tocco fuori di un soffio.

32' - Altra rete annullata a Caicedo, pronto al tap-in su tiro di Correa respinto da Furlanetto. Anche in questo caso era partito in posizione di fuorigioco.

31' - Djavan Anderson realizza il 2-1: lancio di 40 metri di Milinkovic, l'esterno scavalca con un lob Furlanetto e poi deposita il pallone in porta.

29' - Parolo prova il cross per Milinkovic, il serbo non arriva e il traversone del compagno per poco non si infila all'angolino.

27' - Di nuovo a terra Lico, sfortunato in questo primo tempo. L'albanese (classe 2000) viene toccato duro da Djavan Anderson.

26' - Bomba di Milinkovic dai 25 metri: tiro forte e centrale respinto da Furlanetto. Subito dopo ci riprova Djavan Anderson dal limite: fuori.

21' - Rigore parato! Dagli undici metri si presenta lo stesso Adekanye: Guerrieri si tuffa alla sua destra e devia in angolo il rigore del classe 1999. Super parata del portiere.

20' - Calcio di rigore per la Primavera. Adekanye, anche lui con i baby, parte in progressione e viene steso in area da Bastos.

17' - Rimane a terra il giovane Lico dopo un contrasto con Milinkovic.

15' - Il pareggio della Primavera: 1-1! Seppur con un calciatore della prima squadra: palla di Lico per André Anderson, il brasiliano stoppa al limite dell'area, salta Bastos e Cataldi e con il mancino batte Guerrieri.

13' - Gol annullato a Caicedo: il Panterone riceve da Milinkovic e insacca con un morbido tocco sotto. Ma era partito oltre la linea dei difensori. Bandierina alzata.

12' - Bello schema dalla bandierina: Cataldi pesca Milinkovic fuori dall'area, tentativo al volo di Milinkovic. Furlanetto di distende e devia con la punta delle dita.

11' - Si "scambiano" i ruoli in campo: Lazzari in contropiede serve l'inserimento di Vavro. Adekanye, schierato con i baby, riesce a fermare in scivolata il difensore slovacco.

9' - Ecco l'1-0: scambio tutto di prima tra i calciatori della prima squadra. Da Cataldi a Caicedo, sponda per Milinkovic che serve Correa: il Tucu entra in area e batte Furlanetto con un diagonale preciso.

6' - Djavan Anderson arriva sul fondo e mette dietro, Correa prova a calciare ma viene fermato al momento del tiro dal ripiegamento di Lico.

1' - Inizia l'amichevole in famiglia. Simone Inzaghi con il solito 3-5-2, la Primavera si dispone con il 3-4-2-1, il modulo che la Lazio si ritroverà davanti a Bergamo. Simone Inzaghi parte con la coppia d'attacco Correa-Caicedo. Intanto, sul campo adiacente, lavorano i calciatori a riposo nel primo tempo. Tra questi anche Acerbi, tornato ieri a lavorare in modo differenziato.

FORMELLO - Un test in famiglia per concludere la settimana di lavoro senza partite ufficiali. La Lazio, vista la sosta forzata, affronterà intorno alle 10 la Primavera biancoceleste, poi riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio dopo la domenica di riposo concessa da Simone Inzaghi. Lì si comincerà a preparare la trasferta di Bergamo. Segui la diretta scritta dell'amichevole a Formello su Lalaziosiamonoi.it.