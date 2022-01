RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: "Luka Romero premiato per l'impegno. Mercato? Vediamo..."

Tre punti importantissimi quelli conquistati dalla Lazio che torna a Roma con la prima vittoria del 2022 battendo la Salernitana per 0-3. Doppietta di Ciro Immobile e rete di Lazzari per una gara mai stata in discussione e sempre nella mani della squadra di Sarri che in più di un'occasione ha sfiorato il quarto gol. Al termine del match il tecnico biancoceleste ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa.

MERCATO - "Sul mercato non so niente, vediamo nei prossimi giusti. Se la Lazio non sblocca l'indice di liquidità non può fare niente. Se ho capito bene, anche se ci capisco ancora poco, sembra che la Lazio possa fare acquisti solo dopo aver venduto".

LUKA ROMERO - "E' un ragazzo in crescita, l'ho messo dentro per premiarlo per quello che sta facendo in allenamento dove si applica moltissimo. Sta progredendo dal punto di vista tattico, è giovanissimo ma stiamo cercando di farlo crescere anche dal punto di vista della forza. Abbiamo fatto un programma apposta per lui per renderlo non solo rapido e brillante".

LAZZARI - "Lazzari? Ha fatto gol, fa bene a esultare. Lazzari sta pagando colpe non sue in questa squadra. Questa squadra non ha mai trovato una solidità tale da permettere di avere un difensore esterno più bravo a spingere che non a difendere. Se questa squadra mi dimostra di prendere un gol ogni tre partite allora per noi Lazzari diventa un giocatore importantissimo".

PEDRO - "Fino a domani non sapremo niente, molto probabilmente ci vorranno un paio di giorni per capire l'entità dell'infortunio".

VAVRO - "Vediamo quello che succede nei prossimi giorni. Vavro è molto più bravo a difendere in area di rigore che a metà campo ma ha fatto un percorso ed è cresciuto, è entrato perché si è applicato molto in allenamento ed è giusto che annusi il campo".

SALERNITANA - "Abbiamo fatto tanta fatica alla ricerca della continuità e nelle ultime cinque gare abbiamo fatto dieci punti. Il segnale è che stiamo prendendo la direzione giusta ma vediamo se riusciamo a dargli una duarata più lunga di cinque/sei gare. La squadra ha approcciato in modo umile alla gara e con una bella determinazione chiudendola velocemente. Situazione Salernitana? E' difficile, anche uno che va in fabbrica e ha 50 colleghi positivi gli girano le scatole ad andare a lavorare. I problemi ce li hanno tutte le squadre ma quando mancano 7/8 giocatori dispiace non solo per la squadra ma anche per chi l'affronta. Se la situazione è così pericolosa bisogna fermarsi tutti, se è meno pericolosa declassiamola a influenza".

