Roma - Lazio, ultimo derby per Senad Lulic: l'uomo del destino biancoceleste

Se c'è un nome che fa pensare subito al derby della Capitale è quello di Senad Lulic. Il laterale bosniaco è entrato nella storia della stracittadina romana con quel gol im finale di Coppa Italia del 2013 che resterà impresso nella mente dei tifosi e di tutti gli appassionati del calcio. L'uomo del destino o della Provvidenza biancoceleste è giunto però a un bivio. Quello di questa sera sarà l'ultimo derby della sua carriera. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sarà anche la sua presenza numero 280 in Serie A, la 250ª da titolare. Mister Inzaghi, infatti, ha scelto l'esperienza del numero 19 per la corsia mancina. L'uomo del 26 maggio, dunque, è arrivato all'ultimo Roma-Lazio della sua esperienza nella Capitale dopo averne disputati ben 17 e aver realizzato il gol decisivo in quello più importante. Lulic è in scadenza a giugno ed ha raggiunto l'età di 35 anni. Il suo futuro è in bilico, ma l'opzione più probabile sembra il ritorno in Svizzera dove vive la sua famiglia. Un girone fa era tornato in panchina mettendo fine al calvario, oggi disputerà il suo ultimo derby, Senad, il capitano e l'uomo del destino.