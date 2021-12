Sampdoria - Lazio, i precedenti sorridono. E Sarri...

Alle 18:00 i biancocelesti guidati da Sarri affronteranno al Marassi la Sampdoria. Una gara attesa e intensa, con un peso specifico nel percorso di entrambe le compagini. Lazio e Samp si sono scontrare per ben 118 volte nella storia con un bilancio favorevole per i biancocelesti. Di questi 118 incontri, 54 sono stati positivi per la Lazio che ha conquistato i 3 punti; bilancio negativo per la Samp che è uscita vincente solo 28 volte. 36 invece, le volte in cui si sono divise la posta in palio. Entrando nello specifico di questi 118 incontri, 110 sono avvenuti in Serie A con 52 vittorie, 31 pareggi, 27 sconfitte per la Lazio. 4 sono avvenuti in Coppa Italia, impossibile dimenticare quella del 2009, con un bilancio sempre a favore dei biancocelesti: 2 vittorie e 2 pareggi. 4 i precedenti in Serie B con zero vittorie per la Lazio, 3 pareggi e una sconfitta.

SARRI – Per quanto riguarda il tecnico toscano i precedenti con i blucerchiati sono 10 e tutti disputati in Serie A. Bilancio più che positivo per lui che ne è uscito vincente per ben 7 volte. 2 sono i pareggi e una sola la sconfitta, risalente ai tempi dell’Empoli. Sorridono le statistiche anche per quanto riguarda i confronti con D'Aversa, super positivi per Sarri che ne è uscito sempre vittorioso. Risalgono all’epoca bianconera.

