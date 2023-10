Sassuolo - Lazio, i tifosi sono con Sarri: il dato aggiornato sui biglietti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sassuolo - Lazio è pronta ad andare in scena. La partita contro la squadra di Dionisi non sarà altro che un banco di prova per i bianocelesti. Le due vittorie consecutive, maturate in Champions League contro il Celtic, e quella in campionato contro l'Atalanta non devono far altro che portare energia in rosa. Non solo, sarà necessaria una grande spinta da parte del pubblico della squadra allenata da Maurizio Sarri affinché in trasferta, i capitolini possano dire la loro. Come appreso dalla nostra redazione, tra settore ospiti e tribune si contano ben 3.400 tifosi della Lazio presenti al Mapei Stadium. Il dato viaggia di ora in ora, soprattutto perché la partita di sabato è distante ancora di 3 giorni. Il numero è destinato a crescere sensibilmente.