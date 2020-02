Scudetto 1915, i tifosi della Lazio al fianco di Mignogna: ipotesi sit-in in Via Allegri

La questione relativa allo Scudetto del 1914/15 sta cominciando a prender piede, non solo negli ambienti laziali. L'avvocato Gian Luca Mignogna si sta dando da fare da parecchio tempo, ma l'immobilismo della Federcalcio a tal proposito è quasi imbarazzante. La petizione online "Lazio 1914/15 campione d'Italia ex aequo" ha superato le 36500 adesioni e adesso di questo argomento ne parlano anche i giornali del Nord (Tuttosport ha fatto un'esclusiva, condivisa anche da Arturo Diaconale). Una battaglia che il mondo Lazio, con i suoi legali e con i mezzi di comunicazione sta portando avanti da diversi anni ormai. Radiosei, i gruppi organizzati, la società. Tutti con un solo obiettivo: quello di rendere giustizia e di assegnare il primo vero Scudetto della Capitale. Le istituzioni calcistiche però sembrano non sentirci. E allora ecco che prende forma l'idea di ricorrere a un corteo con sit-in finale davanti la sede della FIGC, in Via Allegri a Roma.

